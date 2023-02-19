«النقض» تؤيد حكم إعدام المتهم بقتل مهندس الدقهلية

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة على المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية»، وذلك بإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة المار على نهر النيل فرع دمياط، وذلك بعد أن تراكمت الديون عليه، ولطلب المجني عليه من المتهم «صديقه» مبلغ لحاجاته إليه لأنه كان يستعد لاستقبال طفله الثاني، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم.

الحكم بإعدام المتهم بقتل مهندس الدقهلية

وقضت محكمة جنايات المنصورة، على المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، والمعروف بـ«مهندس الدقهلية»، بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك بالحكم الصادر برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد موسى، وأمانة سر عماد الجميل، ورمضان الدياسطي.

إحالة المتهم بقتل «مهندس الدقهلية» للجنايات

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم «محمد أ. ا.» للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمتي قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واختطافه، بعدما حررت أسرة المجني عليه «مهندس الدقهلية» محضرًا باختفائه، وذلك بعد خروجه لمقابلة صديقه المتهم.

وبعد 11 يومًا، عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة في نهر النيل، أسفل كوبري جامعة المنصورة، وتبين أنها للمهندس المختفي، وبالفحص والتحريات، تبين أن المجني عليه خرج لمقابلة صديقه، للحصول على مبلغ مالي منه نظير شراكتهما في العمل، إلا أن المتهم دفع المجني عليه من أعلى الكوبري وغادر المكان.

وتبين من التحقيقات أن المتهم حصل على مبلغ 680 ألف جنيه من المجني عليه، لتشغيلها معه في التجارة مقابل منحه أرباحًا، إلا أنه تعثر في السداد، ما دفعه لمطالبته برد المبلغ، وتبين أن المتهم دفع صديقه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، للتخلص من مطالبته برد الديون، وتوفي باسفكسيا الغرق، وتم العثور علي الجثمان من عمال الري أثناء تنظيف مجري نهل النيل.