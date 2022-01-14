والدا مهندس الدقهلية بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي: حق ابننا رجع «فيديو»

قال الحاج عاطف، والد المهندس أحمد مهندس الدقهلية، إنه منذ مقتل ابنه لم يستطع النوم أو تناول الطعام طيلة 4 أشهر كاملة.

والد مهندس الدقهلية: مشفق على عائلة المتهم

وأضاف والد مهندس الدقهلية، في تصريحات لتلفزيون «الوطن»، عقب إحالة محكمة جنايات المنصورة، أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، أن ابنه قتل غدرا دون وجود أي ذنب جناه، لافتا إلى أنه مشفق على عائلة المتهم: «الله يعينهم على اللي هما فيه، ولكن نقول الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل، ونحتسب ابننا شهيدا عند الله، والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا».

والدة مهندس الدقهلية: «ربنا استجاب لدعائي»

من جانبها، قالت والدة المهندس أحمد عاطف: الحمد لله رب العالمين إن ربنا جابلي حقي وحق ابني، وبقول إن اللي في كرب وبيدعي ربنا، ربنا بيقف جنبه والله، وأنا ربنا وقف جنبي كتير، ولو فضلت باقي عمري أسجد لربنا مش هوفيه حقه، وربنا استجاب لدعائي».