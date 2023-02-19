لقاء خاص مع حاكم مصرف لبنان في «ثم ماذا حدث» على قناة القاهرة الإخبارية

يستضيف برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، الذي قال خلال جزء من الحلقة عرضته «القاهرة الإخبارية»، إن وضع لبنان المالي والمصرفي به صعوبات وليس به أي انهيار كما يشاع.

كان هناك نموذج في لبنان خلق بيئة ليس بها تضخم

وأضاف حاكم مصرف لبنان «كان فيه نموذج في لبنان خلق بيئة ليس بها تضخم، ولكن هذا النموذج حدث به خلل، ولم يكن لديهم أي بديل يمكن تقديمه للمواطن كي لا يشعر بنتائج الأزمات».

السياسة تؤثر على الاقتصاد في لبنان

وتابع حاكم مصرف لبنان «في بلدنا السياسة تؤثر على الاقتصاد، كما أن التحويلات المالية من المصارف لا تمر بمصرف لبنان»، ويأتي هذا الحوار ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها «القاهرة الإخبارية» مع عدد من الساسة اللبنانيين للحديث عن الأوضاع في البلاد، وبدأ بحوار مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ثم فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، وغيرهما.