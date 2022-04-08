حاكم مصرف لبنان: نمتلك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن احتياطي الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنًا من الذهب.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان، إن إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارًا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وأضاف أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر فبراير الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير الماضي، وأوضح أن تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021.

وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبَل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيدًا بالاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس.

وشدد على أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، مؤكدًا أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.