روبوتات الدردشة الذكية تعمل محل بحث «جوجل» بعد نجاح Chat GPT قريبا

أبهرت روبوتات المحادثة Chat GPT المستخدمين عندما أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، وذلك بفضل قدرتها على تقديم ردود شبيهة بالإنسان، و بعد أسابيع فقط، دخلت مايكروسوفت (للمرة الثانية) بصفقة بمليارات عدة سنوات مع شركة OpenAI، الشركة التي تقف ورائها.

وبحسب مواقع أخبار تقنية، فإن الصفقة من بين أمور أخرى تجلب إمكانات الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بـ Chat GPT إلى Bing ومع ارتفاع شعبية Chat GPT، ويعتقد البعض أن تحل روبوتات الدردشة الذكية محل أعمال البحث في Google قريبًا.

وقالت إنه منذ أن أطلقت الشركة بنج الجديد، فإنها تعمل على تحسين نتائج البحث من خلال تلقي التعليقات من عدد محدود من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن بنج ليس بديلا أو بديلا لمحرك البحث، ومنذ أن جعلنا هذا متاحًا في معاينة محدودة ، كنا نختبر مع مجموعة مختارة من الأشخاص في أكثر من 169 دولة للحصول على تعليقات في العالم الحقيقي للتعلم والتحسين وجعل هذا المنتج كما نعرف أنه يمكن أن يكون - وهو ليس استبدال أو استبدال محرك البحث ، بل هو أداة لفهم العالم بشكل أفضل وفهمه.

اختبار بنج

وأدرجت الشركة أيضًا بعض المعلومات التي تلقتها منذ إطلاق بنج وقالت إن الفرق تعمل على حل التحديات التي تطرحها الاستعلامات التي تحتاج إلى بيانات في الوقت المناسب مثل نتائج المباريات الرياضية الحية، وتخطط Microsoft أيضًا لزيادة 4 أضعاف البيانات الأساسية التي ترسلها إلى النموذج للاستفسارات التي تحتاج إلى المزيد من الإجابات المباشرة والواقعية ، مثل الأرقام من التقارير المالية.

تجربة الدردشة الجديدة

قالت Microsoft: «نحن نفكر في إضافة مفتاح تبديل يمنحك مزيدًا من التحكم في الدقة مقابل الإبداع في الإجابة لتخصيص استعلامك، زاد الذكاء الاصطناعي من المشاركة في Bing، هناك نقطة أخرى تسلط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي سيكون مساعدًا تجريبيًا عندما يتعلق الأمر بعرض نتائج البحث، وهي أن Bing شهد تفاعلًا متزايدًا عبر نتائج البحث التقليدية ومع الميزات الجديدة مثل الإجابات الملخصة وتجربة الدردشة الجديدة و أدوات إنشاء المحتوى».