جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب أمبولات لعلاج الأسنان

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب عدد من أمبولات علاج الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة الصيدلة.

الاشتباه في راكب مصري الجنسية

البداية كانت اشتباه في الراكب «ا . م» مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء العقبة الأردني، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود 400 أمبول خاص بعلاج الأسنان لم يفصح ويبلغ بها الراكب أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي مخبأة داخل كراتين ورقية بالحقائب بطريقة يصعب الوصول إليها وبلغت القيمة والرسوم الجمركية 252 ألف جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة الواقعة لقانون الصيدلة

قرر سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2023 م وتحريز المضبوطات لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .