«جمارك السويس»: 7.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة في يناير 2023

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبد المعطي أنها أفرجت عن مشمول 11241 شهادة جمركية خلال شهر يناير 2023 لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

متحصلات شهادات الوارد

وقال بيان صادر عن الإدارة إن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة

عن أن الشهادات الواردة بلغت 2 مليار و88 مليونا و388 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و880 مليونا و109 آلاف فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي مليار و757 مليونا و525 ألف جنيه.

تصدير مشمول 3073 بيانا جمركيا خلال يناير

وكشف البيان عن أنه خلال شهر يناير 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3073 بيانا جمركيا تحت نظم مختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 8 مليارات و415 مليونا و810 آلاف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها، وتم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بمبلغ 8 ملايين 300 ألف جنيه.

وأضاف البيان أنه تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى خلال نفس الفترة بحوالي 52 مليونا و600 ألف جنيه، وخلال الفترة نفسها قامت الإدارة العامة للترانزيت بالإفراج عن مشمول 546 شهادة وطلبات إرسال و1537 حاوية .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة خلال شهر يناير الماضي نحو 7 مليارات و786 مليوناً و925 ألف جنيه.