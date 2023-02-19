رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مواصلة تسريع عمليات الإفراج الجمركي للسلع بالمواني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، و أحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، بما يسهم في تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف المواني المصرية خلال الفترة المقبلة.

اختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة

كما أكد ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف المواني المصرية واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وجرى استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام (ACI) في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023، وخلال ذلك، تم التنويه إلى أن إجمالي البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجاري بلغ نحو 3.7 مليار دولار.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة (نافذة) وبعدها، ونظام ACI حتى يناير 2023، إضافة إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي حتى 31 يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التي صدرت بأرقام ACID، ووفقا لعدد الشهادات المُستلم لها مستندات إلكترونية، وأيضا طبقا لعدد المتعاملين على المنظومة، وغيرها من العناصر الأخرى.