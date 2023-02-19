«وصل الخير».. مساعدات غذائية ووجبات ساخنة لـ8 ملايين أسرة

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى مبادرة «وصل الخير1»، خلال رمضان الماضى، وتبعتها ثلاث مراحل أخرى، ومن المقرر تدشين قوافل ومساعدات جديدة مع حلول شهر رمضان المقبل وسط استعدادات مكثفة.

ونجح «التحالف» فى تحقيق أول أهدافه بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتأمين المواد الغذائية للمواطنين بشكل سريع على مدار شهر رمضان، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقدّمت مبادرة «وصل الخير1» الدعم والمساعدات لـ8 ملايين أسرة بتكلفة 2 مليار جنيه، وتنوعت المساعدات بين كراتين رمضان وتوزيع الإعانات المادية بتكلفة 27.5 مليون جنيه، وتم توزيع وجبات جاهزة وساخنة على المواطنين، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 10 ملايين مواطن بخلاف توزيع اللحوم على الأكثر احتياجاً، وبلغ عدد المستفيدين 3 ملايين مستفيد.

وبعد النجاح الذى حققته «وصل الخير1»، بدأ «التحالف» فى العمل على «وصل الخير2»، بعد أن أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، بجهود التحالف، وأوصى بمواصلة ما بدأه بعد انتهاء شهر رمضان، وتشمل المرحلة الثانية تقديم خدمات فى أكبر قدر من المحافظات، قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون الأشمل والأكبر والأكثر تنظيماً من نوعها، ويتم توفير مواردها من خلال مساهمات المؤسسات الأعضاء فى التحالف، وتقدّر بـ5.5 مليار جنيه ومساهمات الدولة فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بنحو 9 مليارات جنيه.

وفى إطار مبادرة «وصل الخير2»، تم إطلاق أولى فعاليات التحالف للتمكين الاقتصادى لذوى الهمم، تحت مظلة العمل التشاركى، حيث نظمت جمعية الأورمان، بالتعاون مع وزارة التضامن، احتفالية لتوزيع 150 كشكاً مجهزاً بالكامل، وتسليمها للمستفيدين، البالغ عددهم 150 مواطناً من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأولت «وصل الخير2» اهتماماً كبيراً بالجانب الاقتصادى، حيث تم تخصيص 1.1 مليار جنيه من موازنة أعضاء التحالف، لمشروعات التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجاً.

وشملت المبادرات والفعاليات التى جاءت فى إطار مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، «وصل الخير 2» التدخلات الغذائية والتدخلات النقدية وتدخّلات الرعاية الصحية، حيث تم إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية ومشروعات التمكين الاقتصادى، فضلاً عن تقديم المساعدات الاجتماعية وأيضاً المساهمة والتكفّل بزواج اليتيمات، وبتنظيم القوافل الغذائية والطبية والاجتماعية، تكون مبادرة «وصل الخير2» واحدة من أشمل وأكبر المبادرات الاجتماعية التى يتم تدشينها لمساعدة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

يُذكر أن مبادرة «وصل الخير 1 و2»، تم إعداد وتدشين كل منهما بالتزامن مع بعض المناسبات، منها على سبيل المثال ثورة 30 يونيو، وعيد الأضحى، وتضمّنت أيضاً مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى «وصل الخير1» و«وصل الخير2»، توزيع ملابس العيد على الأهالى الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً.