طلاب «إعداد القادة» والجامعات يشاركون في افتتاح أمم إفريقيا للشباب

تأكيدا على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية، حرص معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد بالتنسيق، لحضور أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، من جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان ومعهد إعداد القادة، لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، ولتشجيع مصر في مباراة منتخب مصر للشباب ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

مؤازرة منتخب مصر بتزيين الوجوه بالأعلام

وتوافد طلاب الجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة لاستاد القاهرة وحرصوا على مؤازرة مصر من خلال تزيين وجوههم برسومات علم مصر، وإمساك علم مصر بأيديهم.

تعظيم روح الانتماء لبلدنا الحبيبة مصر

ومن جانبه، أفاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بأن مشاركة طلاب الجامعات ومعهد إعداد القادة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشاركة الطلاب في دعم وتشجيع المنتخب المصري، وتعظيم روح الانتماء لبلدنا الحبيبة مصر، وتأكيدا على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.