وزير الشباب يلتقي أعضاء مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، المشاركين فى ملتقى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية والذى تنظمه الوزارة تحت شعار "قادة المستقبل… والجمهورية الجديدة".

أوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بالاتحادات الطلابية، والحرص على لقاءهم بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجات طلاب الجامعات المصرية؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

رحب الوزير بجميع الطلاب المشاركين فى الملتقى وتفاعلهم المثمر فى مختلف اللقاءات الحوارية وورش العمل التى تتضمنها فعاليات الملتقى، مشيراً إلى انتظار توصيات ومخرجات الملتقى لدراستها والعمل على تنفيذها.

حضر اللقاء الكاتبة والمفكرة الدكتورة نشوى الحوفى، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة كل من نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وعلا كمال مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.

يأتى ملتقى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية فى ضوء البرامج والأنشطة المختلفة التى تنفذها الوزارة لطلاب الجامعات، وتشجيعاً للمشاركة الإيجابية للشباب في تنمية المجتمع، والتعرف على أبرز ما يحتاجونه من مشروعات وأنشطة.

تتضمن فعاليات الملتقي لقاءات حوارية متنوعة وورش عمل حول الأنشطة واللوائح الطلابية وريادة الأعمال بحضور مدربين في لجان الأنشطة الطلابية المتنوعة ومشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية وأمناء اللجان العليا بمجالس الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية على مستوي الجمهورية.