عضو التحالف الوطني: رواتب وإعانات غذائية لـ600 ألف شخص.. ونستهدف زيادة العدد إلى مليون في 2023

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن التحالف يعكف حالياً على وضع خطط التنمية المختلفة قبل حلول شهر رمضان، إضافة إلى الكثير من الأهداف التى نسعى لتحقيقها خلال عام 2023، وقال فى حوار لـ«الوطن» إن توفير الأمن الغذائى وتأمين سلاسل الإمداد ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الذين تضرّروا جراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة، على رأس أولوياتنا.. وإلى نص الحوار:

ما المعايير التى على أساسها يتم وضع خطط التحالف؟

- يتم وضع الخطط مع الكيانات المشاركة، بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية التى تمر بها مصر والعالم، ومن أكثر المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً الفجوة الغذائية، وهو ما يدركه التحالف جيداً ويحاول مراعاته خلال وضع الخطط وسد تلك الفجوة عند الأسر الأولى بالرعاية، لذلك يتم إرسال قواعد بيانات موحّدة لدى كل الجمعيات الأعضاء.

مصطفى زمزم: الأمن الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد على رأس أولوياتنا

ما أهداف التحالف الوطنى فى عام 2023؟

- يطمح التحالف من خلال الكيانات المشاركة إلى استهداف قوافل ستر وعافية طوال العام، مع القوافل الطبية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى وسداد ديون الغارمين، إضافة إلى العمل على وضع استراتيجية كاملة طوال العام، كما يهدف التحالف خلال 2023 إلى زيادة عدد المتطوعين المشاركين، حيث إن التحالف تحت مظلته حالياً أكثر من 40 ألف متطوع من كل الجهات الأهلية يتعاونون فى ما بينهم خلال القوافل المتنوعة فى مختلف المحافظات.

ما أبرز أوجه الدعم التى يعتمدها التحالف بخلاف المبادرات المختلفة؟

- توفير إمكانيات الدعم المختلفة للأسر الأولى بالرعاية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الأسر وتوجيه الدعم للأسر الذين تضرروا جراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة، هو أحد أوجه الدعم الذى تقوم به الدولة بشكل كبير جداً، ويعمل التحالف والكيانات المشاركة على مساندة الأسر برواتب شهرية تمتد من ستة أشهر، ومستمرة إلى ستة أشهر أخرى، فهناك 600 ألف يستفيدون من هذه المساعدات، منهم 400 ألف يحصلون على مرتبات شهرية و200 ألف يحصلون على إعانات غذائية شهرية، ويهدف التحالف إلى زيادة عدد المستفيدين من الإعانات النقدية والغذائية إلى مليون مستفيد بشكل شهرى خلال عام 2023.

تحضير مبادرة كبيرة مع دخول شهر رمضان بنفس حجم «خيرك سابق»

ما استعدادات التحالف الوطنى لشهر رمضان؟

- يتم حالياً تحضير مبادرة كبيرة مع دخول شهر رمضان ستكون بنفس حجم مبادرة «خيرك سابق» التى تهدف إلى إطعام 5 ملايين أسرة، ونهدف من خلالها إلى الاستمرار فى دعم هذه الأسر طوال الشهر الكريم، لذلك نعمل على الجانب الاقتصادى والاجتماعى والطبى، من خلال المبادرات المختلفة فى كل المحافظات.

ما أهم محاور عمل التحالف؟

- الأمن الغذائى والمشروعات الجديدة أهم المحاور التى سوف يعمل عليها التحالف وكياناته خلال الفترة القادمة، فنحن نعكف الآن على دراسة مجموعة من المشروعات الجديدة الخاصة بسلاسل الإمداد وتأمين سلاسل الإمداد، سواء الأغذية أو الجزء الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى زيادة عدد المتطوعين خلال الفترة القادمة وتوسيع قاعدتهم.

حدّثنا عن الاستراتيجية الوطنية للتطوع وجهود التحالف فى تدريب والاستفادة من المتطوعين؟

- أغلبية جهود الجمعيات أعضاء التحالف قائمة على جهود الشباب المتطوعين من كل الجمعيات فى مختلف الأماكن، ونرى ذلك من خلال الاصطفاف الحادث فى قوافل ستر وعافية، لذلك نعم.. كل الفعاليات والأنشطة قائمة على جهود المتطوعين من جميع الجمعيات، لذلك يتم الآن التنسيق لعمل قاعدة مشتركة لكل المتطوعين على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن عدد المتطوعين فى زيادة كل يوم من خلال انضمام كيانات جديدة.

الكيانات الشبابية

نرى حالياً الكيانات الشبابية جديدة، وكلها معتمدة على المتطوعين فى الجامعات والمتطوعين الذين ينضمون من خلال المكاتب والفروع، فالتحالف يضم أكثر من 270 فرعاً للجمعيات أعضاء التحالف فى المحافظات، ونحن نحاول الاستفادة من كل الفروع، بأن تكون مقرات لتقديم الخدمات، ونعتبرها مقرات للتحالف على مستوى الـ27 محافظة، وجهود التحالف فى قطاع المتطوعين تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتطوع ورؤية الدولة فى 2023.