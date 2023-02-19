قصواء الخلالي: جميع البشر يدفعون ضريبة الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم كله، والشعوب تتكبد في نهاية الأمر الثمن، وينعكس ذلك على الشعوب الإفريقية والدول الناشئة والنامية، لافتة إلى أن كل شخص يدفع ضريبة في هذه الأزمة التي حركتها الدول الكبرى.

مصر تنادي بالسلام

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن مصر تتبنى وتنادي بالسلام، ورأينا نداء على أعلى مستوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ بشرم الشيخ بأن تكون هناك عملية سلام ترسخ لاستقرار العالم ليس فقط استقرار روسيا وأوكرانيا.

الولايات المتحدة تدفع بتأجيج الأزمة

وأشارت الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تدفع بتأجيج الأزمة، وكل يوم أوكرانيا تطلب أسلحة إلى أن وصل الأمر للمطالبة بطائرات «إف 16» لمواجهة القصف الروسي، موضحة أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تحسم واستمراريتها حتى هذه اللحظة وتصاعد التمويل والتسليح يشير إلى استمرارها لفترة طويلة.