قصواء الخلالي: قمة الحكومات بدبي شهدت تفاعلا عالميا وكبيرا للرئيس السيسي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن القمة العالمية للحكومات بدبي شهدت تفاعلا عالميا وكبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي وللرؤية المصرية التي طرحت هناك، إذ جرى التوضيح فيها لكثير من النقاط مثل التأكيد على العلاقات المصرية العربية والعلاقات المصرية الدولية وتوزان العلاقات المصرية.

القمة شهدت لقاءات ثنائية وفعاليات مشتركة

وأوضحت «الخلالي»، خلال حلقة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية CBC، أن القمة شهدت لقاءات ثنائية وفعاليات مشتركة، والتقى الرئيس السيسي اليوم رئيس مجموعة البنك الإسلامي في دبي، وجاء ذلك في إطار اللقاءات المشتركة المرتبطة بالإطار الاقتصادي المصري وتنمية الاقتصاد وطرح الاسم المصري للمستثمر العالمي للمزيد من الجذب الاستثماري.

أنشطة رئاسية بقمة دبي للحكومات

وأشارت إلى أن كل نشاط وكل حركة خاصة على المستوى الرئاسي تكون داعمة على هذا الاتجاه، والمطلوب داخليا أن يعضد هذا من خلال المسؤولين والمعنيين.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي التقى أيضا اليوم رئيسة الوزراء التونسية في دبي، للتأكيد على دعم الدولة المصرية للحراك التونسي التنموي والنهضوي، والبحث عن الاستقرار، كل هذه التفاصيل مصر داعمة فيها تحت قيادة الرئيس التونسي قيس سعيد، وهذا كان التأكيد المصري لرئيسة الوزراء التونسية.