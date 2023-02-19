القبض على سائق انتحل صفة ضابط شرطة في التبين.. هدد بإزالة مقبرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على سائق، خلال تواجده داخل إحدى المقابر بمنطقة التبين، وهدد الحارس الخاص بها بإزالة مقبرة، منتحلا صفة ضابط شرطة مرافق.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من حارس إحدى المقابر بدائرة القسم، مفاده تعرضه للاعتداء على يد شخص أوهمه أنه يعمل في شرطة المرافق، وأنه سينفذ قرار لإزالة لإحدى المقابر المتواجدة محل حراسته، ولن يتراجع إلا بعد دفع مبلغ مالي له.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يعمل سائق ويدعى «هشام.ع»، وأمكن ضبطه، وأمرت نيابة 15 مايو والتبين بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

يقول المحامي أيمن حسن الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات حددت عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.