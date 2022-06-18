حبس المتهم في قضية انتحال صفة ضابط شرطة بالعبور 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم في قضية انتحال صفة ضابط شرطة بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة العبور، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال بسام شعبان، يبلغ من العمر 20 عامًا مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمستشفى وتبين صحة البلاغ.

ضحايا منتحل صفة رجل الشرطة

واتهم بسام الشخص «منتحل صفة رجل شرطة»، بالاشتراك مع آخرين، بالاعتداء عليه، وبالفحص تبين أن هناك 7 آخرين تم الاعتداء عليهم بالضرب بـ الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية من جانب المتهم، بعد اتهامهم بالسرقة.

القبض على المتهم

وألقى رجال مباحث قسم شرطة العبور، القبض على المتهم بانتحال صفة رجل الشرطة، وكشفت التحقيقات، أن المتهم والمشتركين في الواقعة، جيران «بسام» ويسكنون معه بنفس المنطقة، وأرادوا الانتقام منه لوجود بعض الخلافات بينهم.