النائب أحمد السجيني: تشكيل لجنة رصد التحديات نواة لتذليل عقبات الصناعة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة التحديات لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة.

لجنة التحديات التي تواجه الصناعة

وجه المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشكيل لجنة لرصد التحديات التي تواجه الصناعة، قائلا إنها نواة حقيقية لتذليل مشكلات الصناعة.

ولفت إلى ضرورة إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وطالب النائب السجيني، وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بـ74 منطقة صناعية رسمية في المحافظات المختلفة، وحصر عدد المناطق الصناعية غير الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

وشدد النائب أحمد السجيني على أهمية تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وحل مشكلات تعقيد إجراءات التراخيص، وعن المعاناة في إصدار الرخصة وإطالة الوقت والإجراءات، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات، لتذليل العقبات وحل الإشكاليات لدعم الصناعة والنهوض بها.