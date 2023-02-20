«القوى العاملة»: استرداد حقوق 340 عاملا في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

أشاد 340 عاملا بشركة «فولجا» للأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية بالدور الذي لعبته وزارة القوى العاملة في مفاوضة جماعية ناجحة شارك فيها طرفا العملية الإنتاجية «صاحب العمل والعمال»، عززت من علاقات العمل وحصل بمقتضاها العمال على حقوقهم المشروعة.

توجيهات وزير القوى العاملة

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لجميع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات مستمرة من أجل التواصل المستمر مع كل مواقع العمل والإنتاج بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية وبيئة العمل اللائقة لتحقيق مصالح طرفي الإنتاج، وتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه

وبحسب بيان الوزارة، أكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، نجاح جهود المديرية في مفاوضة جماعية حصل بمقتضاها عمال الشركة على العلاوة الدورية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، والإجازات السنوية أو البدل النقدي، فضلا عن استجابة صاحب العمل بصرف 200 جنيه للعاملين بالشركة بدل غلاء معيشة، وأن العمال وجهوا الشكر والتقدير للوزارة لحرصها على مصالحهم وحقوقهم المشروعة، وكذلك على دوران عجلة الإنتاج، مؤكدا أن عجلة الإنتاج تدور الآن داخل تلك الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمال والذين أكدوا أيضا حرصهم على المزيد من العمل كجنود للإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة. .