ضبط 47 طن بلح غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للمرور على عدد من المصانع والمنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة العاشر، واسفرت عن ضبط 47 طن بلح فاسد.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة خلال هذه الفترة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ضبط 57 طن بلح غير صالح

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 40 طن بلح سايب لسوء التخزين داخل مصنع للمنتجات الغذائية، كما تم إعدام 7 أطنان بلح لوجود تغير في خواصه الطبيعية بنفس المصنع، وتم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.