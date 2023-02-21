«كيف تشاهد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مجانا؟».. سؤال يتبادر إلى أذهان عشاق الساحرة المستديرة، خاصة دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مباراة مهمة أمام النادي الملكي ريال مدريد، ضمن منافسات دور الذهاب الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري ابطال أوروبا مجانا؟

وتنقل عدّة قنوات أوربية مفتوحة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري ابطال أوروبا مجانا، الليلة ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري ابطال أوربا، عبر الترددات التالية.

قناة ARD Das Erste الألمانية

التردد: 11493 أفقي، 22000، عبر القمر الأوروبي: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد: 11954، أفقي 27500 عبر القمر Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي، 20400، القمر الأوربي: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي، 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، عمودي، 27500، عبر القمر: Badr 26°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي، 27500 عبر القمر: Afghansat 1

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تنطلق صافرة البداية للمباراة المهمة التي تجمع ليفربول وريال مدريد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب أنفيلد الإنجليزي.