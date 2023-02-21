عاجل.. الحكومة: لا صحة لتعرض مصر لخطر حدوث تسونامي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير، ما ينبئ بحدوث تسونامي، موضحا أنّه تواصل مع الجهات المختصة، التي أكدت عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلا.

وأوضح المركز في بيان عنه، أنّ انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقا بحدوث تسونامي، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار، حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، حيث يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.

وناشد المركز، المواطنين، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).