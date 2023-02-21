بعثة الجامعة العربية تصل إلى جيبوتي لمراقبة الانتخابات التشريعية

وصل وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محند صادح لعجوزي الأمين العام المساعد للجامعة، اليوم الثلاثاء إلى جيبوتي، لمراقبة الانتخابات التشريعية الجيبوتية التي ستجرى الجمعة المقبل، بتكليف من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذكر بيان صادر عن جامعة الدول العربية، اليوم، أنّ الوفد سيعقد مجموعة من اللقاءات اليوم، تبدأ بلقاء مع وزير الداخلية، سعيد نوح حسان، ويتبعه لقاء آخر مع رئيس المجلس الدستوري، عبدي إسماعيل حرسي.

وستعقد لقاءات أخرى بداية من صباح الغد، حيث سيستقبل وفد الجامعة من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي، محمود علي يوسف، كما سيكون لوفد الجامعة لقاءات أخرى مع الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية والجهات الأخرى المعنية.