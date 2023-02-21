توزيع 2555 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع كل المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم أوجه الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتحسين مستوى المعيشة له، خاصة الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

توفير الوجبات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا

وأشاد محافظ الشرقية بدور بنك الطعام المصري في خدمة المجتمع، وما يقوم به من توفير الوجبات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا تحقيقاً للمعيشة الكريمة موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المراكز والمدن ومديرية التضامن الإجتماعي لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

توزيع مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري

ومن جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى انتهاء المديرية من توزيع 2555 كرتونة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، والمسجلين بقاعدة البيانات بوزارة التضامن الإجتماعي بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم من الغذاء وليحيوا حياه كريمة.