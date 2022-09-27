بنك الطعام المصري: نعمل على دمج صغار المزارعين في سلاسل الإمداد

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن العالم بأكمله يعاني خلال الفترة الحالية من مشكلات اقتصادية، لكن النوايا الطيبة هي الأساس ويكملها العلم والعمل، ويجرى تسليط الضوء على بعض التجارب العلمية التنموية المبتكرة لتشكل نبضة من المرور لحراك مجتمعي.

جاء ذلك خلال فعالية «نبتكر من أجل الإنسانية» لإطلاق مجموعة من البرامج التنموية الحديثة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، التي نظمتها شركة POD بالنيابة عن بنك الطعام المصري.

وأشار إلى أن هناك فرق بين الابتكار والاختراع، الأول يقصد به تطويع ما حدث في سياق مختلف وزمن ونطاق جغرافي مختلف، موضحا أن العناوين الحاكمة للعمل في البنك هي الكرامة والتي تعد أمرا أصيلا لحقوق الإنسان.

أوضح أن القطاع المدني المصري يبلغ أكثر من 40 ألف جمعية، وبنك الطعام يعمل مع 5 آلاف جميعة مصرية ويصل لكل البيوت المصرية.

دمج صغار المزارعين في سلسلة الإمداد

وأكد أن بنك الطعام سيعمل على دمج صغار المزارعين في سلاسل الإمداد ليتحولوا إلى مانحين لأموال الذكاء في المستقبل القريب.

من جانبه، قالت نهاد محيي الدين، عضو مجلس إدارة بنك الطعام المصري، أن كرم المصريين يضع على عاتق العمل الأهلي مسؤولية كبيرة، لذلك يلتزم البنك بأقصى درجات الحوكمة الداخلية ومعاييرها وواحدة منها الشفافية.

إدارة المال العام بمنتهى الاحترافية والشفافية

وأضافت أنه يجرى إدارة المال العام بمنتهى الاحترافية والشفافية، لأنه من حق الجمهور أن يحصل على بيانات خاصة بالفئات المستهدفة، مؤكدة إطلاق بوابة بنك الطعام للشفافية لتكمل المنصات المتاحة للتواصل بعنوان حقك تعرف.

ونوهت بأن البوابة مرحلة أولى وهي بداية لاستحداث بيانات أكثر تخصصية عن الأسر في المحافظات والمراكز.

وقال نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، إن بنك الطعام يطلق وثيقة ميثاق شرف خدمة الإنسان وتعني التزام بهذه الوثيقة والميثاق وكل ما يقوم على خدمة الإنسان يلتزم بهذه الوثيقة، وهذا الشرف ونعمل على مكافحة الوصم الاجتماعي والتنمر، لأن الفقر ليس وصمة ونتجرد من كافة الآراء التميزية فلا أحد.

محمد الكرماني رئيس قطاع مختبر الأبحاث لبنك الطعام، قال إن رؤيتنا تجاوز دعم الأسر الأقل حظا بالمساعدات الغذائية المباشرة لمرحلة دعم الأمن الغذائي بشكل أكبر واوسع في مصر، خاصة وأن صغار المزارعين في مصر مسؤولين عن إنتاج 80% من الغذاء بشكل سنوي، موضحا أنهم رصدوا ضعف الإنتاجية وضعف جودة المحاصيل.

وأكد أنه يعمل على تقليص عدد الحلقات بينهم وبين المزارعين لحل مشاكل الإنتاجية، وتحسين المحاصيل وتقلل الفاقد من المحاصيل.