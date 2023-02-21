«بيت العائلة» يطلق برنامجا تدريبيا لصقل مهارات الشباب في القليوبية

شارك عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في إطلاق البرنامج التدريبي والحواري الذي ينظمه بيت العائلة المصرية بديوان عام المحافظة، لصقل مهارات الشباب وتوعيتهم بحضور 600 شاب وفتاة.

قضية التغير المناخي ونشر ثقافة ترشيد الكهرباء

وقال المحافظ، إن هناك العديد من القضايا المهمة التي ينبغي توعية الشباب بها، من أهمها قضية التغير المناخي ونشر ثقافة ترشيد الكهرباء، باعتبارها عنصر مهم في توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتحمل كل فرد المسؤولية للمساهمة بفعالية في مساعي الدولة التي تستهدف الحفاظ على الموارد واستدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى التوعية بقضية الهجرة غير الشرعية والتعريف بأخطارها على الفرد والمجتمع وقضية الزيادة السكانية وأثرها في التهام موارد الدولة.

وخلال فعاليات الحوار تم عرض جميع التوصيات والمقترحات التي قدمها الشباب حول القضايا والمحاور المختلفة والتي شملت محاور التعليم والصحة والإسكان والمرافق والتشغيل والتدريب والقيم والأخلاق والإرهاب والتطرف وحرب الشائعات وتمكين الشباب والأمن القومي.

وخلال الندوة أكد القمص إبراهيم فهمي والشيخ عادل عبد الفتاح مقرري بيت العائلة بالمحافظة، أن الندوة تأتي ضمن فاعليات بيت العائلة الذي يسعى لتعريف الشباب بحق الوطن وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

رؤية مصر 2030

وبدأت فعاليات الندوة بمحاضرة ألقاها الدكتور يوسف ورداني تناول فيها شرحا وافيا وفاعلا مع الشباب حول رؤية مصر 2030 والأجندة التي تم اطلاقها في فبراير 2016 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

ختام دورة «TOT» للدمج المجتمعي لذوى الهمم

في سياق آخر، شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ختام التدريب لإعداد مدربين فى الدمج المجتمعي لذوي الهمم، والتي تنظمها إدارة الشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب مع منظمة العمل الدولية، وذلك من مركز شباب المنشية بإدارة بنها، خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري، بحضور 20 متدربا من موظفي الشباب والرياضة، من مختلف إدارات الشباب الفرعية.