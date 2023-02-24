روايات مصرية رومانسية وتشويقية للقراءة.. اعرف أبرزها

قراءة الروايات ضمن أبرز الأنشطة التي يسعى إلى اكتسابها الكثير من الأفراد، خاصة الباحثين عن المهارات اللغوية والتي توسع مداركهم وتفكيرهم، ومعرفة مختلف الثقافات، والدخول في عالم من التشويق والإثارة، مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات، فيبحث الكثير عن روايات مصرية لقرائتها، ويشتري القراء روايات مصرية من بائعيها أو تنزيلها عبر الإنترنت.

وتستعرض «الوطن»، روايات مصرية، يمكن شرائها أو تنزيلها عبر الإنترنت والاستمتاع بها وبقصتها:

روايات مصرية رومانسية

1- تمشية قصيرة مع لولو مع محمد خير

رواية تمشية قصيرة مع لولو للكاتب محمد خير، إحدى الكتب التي صدرت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وهي من الروايات الرومانسية التي صدرت حديثًا.

2- الليلة الأولى من دونك لأريج جمال

رواية الليلة الأولى من دونك لأريج جمال، وهي ضمن كتب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

3- هيبتا لمحمد صادق

ورواية هيبتا هي رواية للكاتب المصري محمد صادق تتحدث عن السبع مراحل في العلاقات العاطفية، وهي أبرز الروايات العاطفية وحققت مبيعات كبيرة عند صدورها.

4- رواية ما لا نبوح به لساندرا سراج

رواية ما لا نبوح به إحدى الروايات الرومانسية لساندرا سراج، وكُتب على غلافها: «كم مرة إنفصلنا؟ لا أعرف، كل ما أعرفه أن البعد عنه يربكني، كنت أريد أن أعود، في كل مرة نبتعد كنتُ أعود دائمًا، أرجع وأنا كُلي أمل أن يتغير، أن يصبح لي، أن يتخلى عن حماقاته ويراني على حقيقتي ولو لمرة واحدة».

روايات مصرية قصيرة

5- همس الجنون لنجيب محفوظ

رواية همس الجنون هي أول مجموعة قصصية من تأليف نجيب محفوظ، وهي عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة وقعت في القاهرة، وهي مجموعة قصص تدور حول الأفعال الجنونية التي يقوم بها البشر.

6 - الطريق لنجيب محفوظ

إحدى الروايات القصيرة لنجيب محفوظ وعددها 140 صفحة، وهي رواية ذات طابع عبثي.

روايات مصرية قديمة

7- ظل الأفعي ليوسف زيدان

رواية ظل الأفعي للكاتب يوسف زيدان، وتدور أحداثها حول شخص يحاول إرضاء زوجته بعدما بعدت عنه لأسباب غير معروفة، ويحاول الاستعانة بأقاربها لإعادتها إلى صوابها، وتتطور الأحداث لاكتشاف سر غريب وراء نشوذ زوجته عنه.

8- كتاب العيون الحمراء لعبد الوهاب مطاوع

رواية العيون الحمراء للأديب عبد الوهاب مطاوع، كتاب أدبي يقدم مجموعة من القصص الإنسانية الواقعية تعبر عن أحداث ومواقف عاشها عبد الوهاب مطاوع، وهى عبارة عن بعض المشكلات الاجتماعية التي حدثت بالفعل في المجتمع.

روايات مصرية تشويقية

9- إنزيميا

رواية إنزيميا، وهي رواية تشويقية بمعرض الكتاب 2023، وكتب على غلافها اسم الكاتب «الغامض بن المجهول»، وكُتب على غلافها «اذكر عندما استيقظت من نومي ذلك اليوم.. ما هذه الحياة.. من هؤلاء الناس.. أين أنا!.. أنا صاحب الثراء الفاحش أم أنا المديون الذي لا يجد قوت يومه»، «ستعلم من أنا في الوقت المناسب.. أما الآن فأنا الغامض بن المجهول».

10- أرض زيكولا لعمرو عبد المجيد

الرواية المصرية أرض زيكولا، للكاتب عمرو عبد المجيد، وصدرت أول نسخة منها عام 2015، واحتلت المركز الثاني في قائمة أكثر الروايات مبيعًا لعام 2016، بعد رواية أرض الإله، وهي رواية تشويقية.

11- أنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفى

أنتيخريستوس هي رواية رعب للكاتب أحمد خالد مصطفى، ومأخذوة من أحداث حقيقية، وحققت انتشارًا واسعًا وقت صدورها عام 2015، ويمكن قراؤتها عبر الإنترنت.

روايات مصرية جريئة

12- كل هذا الهراء لعز الدين شكري فشير

رواية كل هذا الهراء للكاتب عز الدين شكري فشير، صدرت عام 2017، وكتب «عز الدين» على ظهر الغلاف قائلًا: «نداء لأصحاب القلوب الضعيفة والأحاسيس الخُلقية والدينية والوطنية المرهفة ألا يقرأوا هذه الرواية.. قراءة هذه الرواية ليست عملًا إجباريًا، بل اختيار من القارئ.. ومن ثم، يتحمل القارئ مسؤولية أية خدوش أو أضرار قد تصيبه».

13- الكبرياء الصيني لخيري بشارة

ورواية الكبرياء الصيني لخيري بشارة، وتدور أحداث الرواية بين ثقافتين مختلفتين، حيث شاب صيني قرر الرحيل عن قريته الصغيرة بالصين والسفر والعيش في مصر.