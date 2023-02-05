ريم بسيوني: أكتب روايات من عمر 12 سنة.. وأحب التاريخ للغاية

قالت الكاتبة الروائية ريم بسيوني، إنها بدأت في كتابة الروايات بعمر 12 سنة، وكانت عبارة عن روايات اجتماعية بها تجارب إنسانية، مضيفة «أحببت التاريخ بشدة في المرحلة الثانوية بفضل معلمة التاريخ الإسلامي الخاصة بها»، متابعة أنها بدأت في الكتابة في التاريخ، بعد زياتها لمسجد ومدرسة السلطان حسن في القاهرة، التي تمثل القمة في العمارة الإسلامية والعالم أجمع.

بسيوني: بداية كتاباتي كانت عن المماليك

وأضافت «بسيوني»، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أنها بدأت الكتابة في التاريخ خاصة الإسلامي والهوية المصرية، ودورها في تشكيل هذا التاريخ لدينا، وجعله مختلف عن تاريخ أي بلد آخر، مشيرة إلى أن بداية كتاباتها كانت عن المماليك، إذ أن نظرتنا عن المماليك نمطية وغير حقيقية نهائيًا.

وأشارت الكاتبة الروائية، إلى أن المماليك يعتبروا آخر عهود النهضة الإسلامية في العالم، إذ أن الآثار الإسلامية في مصر معظمها مملوكية، يحاول الجميع تقليدها على مر العصور، متابعة أن الآثار المملوكية، أظهرت قدرة الفنان المصري وساعدته في إخراج إبداعاته.

أحمد بن طولون أول من أدخل المصريين الجيش

واستطردت، أن كتبت عن أحمد بن طولون وتنفيذه فكرة بناء دولة مصرية مستقلة في العصر الإسلامي بالقرن الثالث الهجري، التي غير من خلالها طريقة كتابة التاريخ المصري، موضحة أنه أول من أدخل المصريين الجيش، وليس محمد علي، وذلك وفقًا لما جاء عن أستاذة التاريخ الإسلامي إسماعيل الكاشف.