معلومات عن سرطان البنكرياس.. أسباب الإصابة بالمرض وأبرز أعراضه

يعد مرض سرطان البنكرياس أحد أخطر السرطانات التي يمكن أن يصاب بها الشخص، خاصة أن البنكرياس أحد الأعضاء الهامة في الجسم، إذ أنه يفرز الإنزيمات التي تساعد على عملية الهضم، والهرمونات التي تساهم في التحكم في نسبة السكر بالدم.

كما أن مرض سرطان البنكرياس من أكثر السرطانات التي تنتشر بسرعة في الأعضاء القريبة، كما أنه من الصعب اكتشافه إلا في مراحل متأخرة من المرض.

بالإضافة إلى أن الأطباء تنصح أي شخص شعر بأي نوع من الأعراض أن يخضع للكشف الطبي المبكر، ليستطيع السيطرة على حجم الورم.

ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟

وتتعدد الأعراض الخاصة بمرض سرطان البنكرياس، وأوضحت الدراسات التابعة لـ«مؤسسة أبحاث السرطان»، بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز»، أن أبرز أعراض سرطان البنكرياس ما يلي:

- فقدان الوزن بشكل مبالغ فيه: وقال الأطباء إن الأشخاص الذين اكتشفوا مؤخرا أنهم يعانون من مرض سرطان البنكرياس، خسروا 10% من وزنهم، مؤكدين على ضرورة اللجوء إلى التشخيص الطبي في حالة ملاحظة الشخص أنه يخسر وزنه بطريقة غير طبيعية.

- صعوبة عملية الهضم: في حالة الشعور بصعوبة في عملية هضم الطعام خلال الوجبات في اليوم، فإنه يفضل أن يستشير الشخص طبيب مختص، لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.

- مشاكل في الجلد: ويمكن أن يشعر الشخص بحكة شديدة في الجلد، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الأملاح الصفراوية في مجرى الدم، والتي تتسبب فيما بعد بالإصابة بسرطان البنكرياس.

ما هي أسباب سرطان البنكرياس؟

وأشار خبراء جمعية السرطان الأمريكية إلى أن هناك 5 أسباب لإصابة الشخص بمرض سرطان البنكرياس، وأهمها ما يلي:

أن الشخص يصاب به عن طريق الوراثة، فهناك أكثر من 6 جينات تساهم بشكل كبير في الإصابة بمرض سرطان البنكرياس، فضلا عن أنه يمكن وجود هذه الطفرات في أشخاص خارج إطار أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

تناول الشخص للكحوليات، فالتأثير الأول يكون بإصابة البنكرياس بالالتهابات الشديدة، لتتحول فيما بعد إلى سرطان، كما ينصح الأطباء النساء، بعدم تناول كميات كبيرة من الكحول، لأنه مع مرور الوقت يحدث سرطان البنكرياس.

وقال الدكتور راكيش جاين، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، هم الأكثرعرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي والبنكرياس، كما أكد على أن التدخين بشكل مستمر ولفترة زمنية طويلة، يعد أحد أهم أسباب إصابة الشخص بسرطان البنكرياس.

ما هي مراحل نمو سرطان البنكرياس الأساسية؟

يمر سرطان البنكرياس بعدة مراحل مختلفة، ووفقا لما نشره موقع «Onlymyhealth»، موضحا أنه يوجد 4 مراحل يمر بها مريض سرطان البنكرياس ومنها ما يلي:

تبدأ المرحلة الأولى بوجود ورم صغير في منطقة البنكرياس.

المرحلة الثانية ينتقل فيها السرطان إلى منطقة الاثني عشر.

والمرحلة الثالثة ينتقل السرطان إلى باقي أعضاء الجسم القريبة منه.

المرحلة الأخيرة يكون السرطان وصل فيها إلى الكبد، الرئتين، والعظام.

هل سرطان البنكرياس وراثي؟

أشار أطباء الجمعية الأمريكية للسرطان، إلى أن مرض سرطان البنكرياس، يعد السبب الرئيسي فيه هو العامل الوراثي، حتى وإن كان الشخص المصاب ليس من الدرجة الأولى من أفراد العائلة.

ما هي طرق علاج سرطان البنكرياس؟

واكتشف الأطباء نوعا جديدا لعلاج سرطان البنكرياس، حيث توصلوا إلى طريقة جديدة لاكتشاف المرض من خلال خضوع الشخص إلى «تقنية التحاليل الطبية»، وذكرت الباحثة تاتيانا جورسيفيك، وهي عضو في الفريق العلمي الذي طور التقنية، أن التقنيات التي وصل إليها الأطباء لا يمكنها اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله الأولى، وإنما في مراحل متأخرة.

وذكرت «جورسيفيك»، أن التوصل إلى نتائج التحليل من خلال قياس 3 بروتينات وهي LYVE1 وTFF1 وREG1B، وهذه العناصر يكون فرزها من قبل سرطان البنكرياس ويمكن رصدها في البول.