حظك اليوم الأربعاء برج السرطان عاطفيا ومهنيا.. تجنب الزهو بنفسك

يمتلئ قلب مولود برج السرطان بالحنان والعطف على من حوله، ويشعر بالآخرين ويقدر المسؤولية والأعباء التي يقعون بها، لذا دائما ما تجده يعذر الناس ويقف بجانبهم، ولا يتأخر عن تقديم الدعم لهم في كل وقت وزمان، ومهما أتى ذلك على حساب راحته وأمواله أيضا.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك اليوم بالتزام الكتمان والهدوء وعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وتجنب الزهو بنفسك حتى لا ينزعج منك الآخرين، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة اليوم بالنسبة لمواليد برج السرطان، لذا عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.