«العيال وخلفتها» كتاب لمساعدة الأمهات في التربية.. «كتالوج العيال»

تربية الأطفال من الموضوعات التي تشغل بال الأسرة، خاصة الأمهات في مقتبل العمر، ويؤكد المدربون والمختصون أن عملية التربية باتت أكثر تعقيدا في العقود الأخيرة، بعد وجود منافسين أو شركاء للأم والأسرة، في عملية تنشئة الأبناء، وهو الأمر الذي بات يشكل عبئا إضافيا على القائمين على العملية.

تفاصيل كتاب «العيال وخلفتها»

من هذا المنطلق وبسبب كثرة الاستماع إلى شكاوى الأمهات تقدم الكاتبة آية محمد كمال، مرشدة تربوية وأسرية ومدربة تنمية بشرية، كتابها الأول بعنوان «العيال وخلفتها» عن دار ارتقاء، بهدف مساعدة أولياء الأمور في عملية التربية، وهو الكتاب الذي قدمته المؤلفة بلغة مبسطة وقريبة من اللغة المتداولة من أجل تحقيق الفائدة لمختلف المستويات.

وقالت آية محمد كمال في تصريحات لـ«الوطن»: الكتاب يتناول أبرز المشكلات التي تواجه الأمهات في تربية الأطفال، مثل الغيرة، العناد، العصبية، وغيرها، وطريقة التعامل معها، ويسهم في مساعدة الأمهات في التعامل معها.

وأضافت أن الكتاب هو الأول لها، بعد أن حصلت على كورسات ودراسات متخصصة وماجستير مهني في الإرشاد الأسري من جامعة القاهرة، فضلا عن أكثر من شهادة للنهوض بالجهات الحكومية والخاصة، وتتواصل معى الأمهات للاستشارة سواء من خلال الندوات أو عبر صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة: ومن خلال التجارب أرى أن الأمهات دائما ترى أن الحق معهن.

والكتاب مزيج من تجربتي الشخصية ودراستي، ويستهدف الأمهات خلال تربية الطفل ما قبل 12 سنة، مشيرة إلى أن التربية عملية تبدأ من عمر 6 شهور للأطفال، كما يمكن تعديل السلوكيات الخطأ التي اكتسبها الطفل قبل 7 سنوات.