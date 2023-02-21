خبير اقتصادي: نتوقع نجاح الصكوك الدولارية في جذب سيولة 1,5 مليار دولار

نفذت مصر أول عملية طرح للصكوك الدولارية اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتسعير الصكوك لآجل 3 سنوات بعد طرح سعر استرشادي أولي في نطاق 11.625%.

نجاح طرح الصكوك الدولارية وأغلب المستثمرين عرب

قال عمرو حسين الألفي، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم القابضة، إنَّ طرح صكوك دولارية في هذا التوقيت يساهم في توفير السيولة، وهي أداة تمويل عالمية معترف بها.

وأضاف «الألفي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المتوقع أن يشكل المستثمرين العرب الغالبية من حيث الإقبال على شراء الصكوك، وذلك لمطابقتها للشريعة الاسلامية، وبدء طرحها ورواجها خطوة هامة في التوقيت الحالي.

أبرز مميزات الصكوك الدولارية

كما يرى أن أبرز مميزات الصكوك الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية وجرى بيعها اليوم، أنها متوسطة الأجل حيث يستحق سدادها بعد 3 سنوات، مؤكدا نجاح الطرح الذي لاقى إقبال كبير من المستثمرين ليتجاوز حجم الطلبات المقدمة 5,8 مليار دولار حتى الآن، بفائدة تتراوح بين 11 إلى 11.25%.

وتابع في تصريحاته متوقعا أن تتوالى الطروحات، فطرح الصكوك الدولارية اليوم جاء كشريحة أولى لمستهدفات يصل حجمها إلى 5 مليارات دولار خلال فترة تمتد 6 أشهر، ليساهم جزء منها في سداد ديون قائمة.

وجرى طرح أول صكوك سيادية بالدولار اليوم لأجل 3 سنوات بسعر استرشادي أولي في نطاق يبلغ 11.625% لصكوك دولارية، فيما يتولى عملية الطرحح بنوك «سيتي جروب» و«كريدي أجريكول» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي الاسلامي» و«HSBC».

وأضاف أنه من المتوقع نجاح الصكوك الدولارية السيادية في جذب سيولة بحجم 1,5 مليار دولار، فيما يتوالى طرح شرائح أخرى خلال الأشهر الـ6 المقبلة لجمع 5 مليارات دولار.