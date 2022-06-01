اختيار عميد «تجارة الإسكندرية» عضوا بلجنة الرقابة على الصكوك السيادية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإسكندرية، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باختياره عضوا في لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الصكوك السيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

لجنة الرقابة على الصكوك السيادية

جدير بالذكر أن لجنة الرقابة على الصكوك السيادية يتم تشكيلها من ذوي الخبرة الاقتصادية في مجال التمويل، وتختص بإجازة الأصول محل التصكيك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعد الصكوك أحد منتجات التمويل الإسلامي أو ما يعرف بالتمويل الأخلاقي، وتعد أداة تمويل يتم استخدامها بكثافة في الدول الغربية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وماليزيا.

الصيفي: أمل أن تصبح مصر مركزا لتداول الصكوك

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، فإن الدكتور السيد الصيفى يأمل أن تصبح مصر مركزاً لتداول الصكوك والتي تتميز بأنها أداة ملكية، ولكن لأجل محدود، وأن تستخدم الصكوك في تمويل جميع أنواع المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بما يوفر فرص استثمار حقيقه للمواطنين والقطاع الخاص بصفة عامة، ويفتح فرص للمشاركة في المشروعات التي تدر أرباحا حقيقية مرتفعة وتقضي بدورها على البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة.

قانون لجنة الرقابة على الصكوك السيادية

وتتشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التمويل، وعضو قانوني، يرشحهم الوزير الـمختص، واثنان من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.