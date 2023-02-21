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11 معلومة عن السيارة الكهربائية.. يبدأ تصنيعها بمصر بعد 6 أشهر «فيديو وصور»

ستُصنع بمختلف الطرازات.. ودراسة لمنح 50 ألف جنيه حافزا لمشتريها

كتب:

محمد مجدي
07:52 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
11 معلومة عن السيارة الكهربائية.. يبدأ تصنيعها بمصر بعد 6 أشهر «فيديو وصور»

تنشر «الوطن» 11 معلومة، وفيديو، وصور، عن مشروع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية المصرية الجديدة، وهو المشروع الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيبدأ الإنتاج خلال 6 أشهر في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل.

11 معلومة عن السيارات الكهربائية المصرية الجديدة

1- سيبدأ التصنيع المحلي للسيارة الكهربائية المناسبة للاستخدام داخل المدن خلال 6 أشهر.

2-  نسبة التصنيع المحلي للسيارة في أولى مراحل تصنيعها 60%، وتزيد تدريجيًا خلال عامين لتصبح 90%.

3- تمول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي مشروع تصنيع المكونات الإلكترونية والكهربائية للسيارة محليًا.

4- 50 ألف متر ستستغل لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية مصرية الصنع في مدينة العاشر من رمضان.

5- تستهدف الدولة إنتاج سيارات كهربائية من كافة الطرازات.

6- ستعمل كوادر وطنية عالية المستوى على تطويرها.

7- أبدت شركات أجنبية موافقتها على الشراكة بالمشروع حال إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة.

8- ستعمل الشركات الأجنبية على تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والمحركات.

9- تدرس الدولة إعفاء مكونات السيارة الكهربائية من الجمارك.

10- 50 ألف جنيه حافزا لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة في مصر أحد الدراسات التي تجريها الدولة.

11- أحد نماذج السيارات للسيارة بديل التوك توك.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.