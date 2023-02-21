راقص الباليه هاني حسن يستعد لعرض «زوربا المصري» في عمان

سافر الفنان العالمي هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة والملقب بـ«زوربا المصري» إلى سلطنة عمان، لعرض باليه زوربا، مع فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا.

وتميز الفنان هاني حسن، وعُرف بمدى ارتباطه وحبه في أداء أدوار روايات الباليه العالمية، التي عشق من خلالها «زوربا»، ليحصل بهذا الدور على قلوب محبين فن الباليه عالميا.

هاني حسن صاحب لقب الراقص الأول لباليه الأوبرا

الفنان هاني حسن، حصل على لقب الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة على الماجستير من أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للباليه، وذلك بعد أن قدم رسالة للبحث في أسلوب لوركا ماسين في باليه زوربا وتأثيره على مسرح الباليه في دراسة تحليلية تطبيقية حيث قدم فيها «شفيقة ومتولي» نموذجا.

كما اختير الفنان هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة العام الماضي من فرقة البولشوي، لتقديم عرضه على خشبة مسرح البولشوي الروسي في دولة بيلا روسيا، وسط كوكبة من كبار نجوم الباليه العالمية من فرقة البولشوي الروسية العالمية في حفلة جالا كونسيرت، جزءا من باليه سبارتاكوس العالمي وجزءا من باليه القرصان العالمي.