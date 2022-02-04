هاني رمزي عن أغرب موقف تعرض له: لبست كولون الباليه في معهد التمثيل

كشف الفنان هاني رمزي عن أغرب موقف حدث له في حياته، قائلا: «كنت في معهد التمثيل، ولبست كولون الباليه، والدكتور في المعهد طلب من كل الطلاب يلبس كولون، دخلت جربت ألبسه في غرفة الملابس، وبصيت في المراية شوفت منظر مش لطيف وكنت محرج جدًا».

هاني رمزي عن صلاح عبد الله: أخويا الكبير وعمي

وأضاف «رمزي»، خلال استضافته مع الفنانة نادين ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس، «خرجت ولبست شورت رياضي عادي، وقولت للدكتور ملقتش مقاسي، والصراحة كان فيه مقاسي بس مقدرتش ألبسه»، وطلب الفنان أمير كرارة من نادين وهاني رمزي تأدية بعض حركات البالية.

كشف الفنان هاني رمزي، عن قوة العلاقة التي تجمعه بالفنان القدير صلاح عبد الله، قائلا: «صلاح أخويا الكبير وأبويا وعمي وفي نفس الوقت ابني، هو كوكتيل، وأخرجلي مشاهدي اللي دخلت فيها معهد الفنون المسرحية، وأخرجلي وأنا في مسرح كلية التجارة، واللي رشحني للفنان محمد صبحي والفنانة هناء الشوربجي».

«الفنان صلاح عبد الله أخويا بجد وعشرة عمر، بنادي عليه وأقوله صلاح وهو يقولي يا هنية، وبقعد أدلعه وأنكش فيه».

هاني رمزي يكشف سبب غيابه عن المسرح

ولفت أن الفنان صلاح عبد الله شاركه العديد من الأعمال الفنية، موضحا أنه كان أحد أعمدة فيلم «أبو العربي»، «كان عامل شخصية معاطي اللي بياخد الحقن».

وأشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله كان يحضر منذ أيام عرض مسرحيته وصعد للمسرح لتحية الجمهور، «هو أستاذي وتلميذي في نفس الوقت، وأبويا وابني في نفس الوقت، والناس بتحبه بجد».

وعن غيابه عن المسرح لفترة طويلة، قال: «أنا من جيل كنا بنفرتك المسرح، يعني نطلع من مسرحية وندخل في التانية أنا وهنيدي والسقا وشريف منير وعلاء ولي الدين، وفجأة قولنا ناخد أجازة ونريح شوية سنة في التانية».