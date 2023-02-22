كيف دخلت أعمال عقيلة راتب ضمن أفضل 100 فيلم مصري؟.. اليوم ذكرى وفاتها

24 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنانة القديرة عقيلة راتب، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم 22 فبراير عام 1999، بعد رحلة عطاء ومشوار فني كبير، جعل النقاد يختارون فيلمين لها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، رغم بدايتها بالعمل المسرحي مع أشهر الفرق المسرحية، أبرزها علي الكسار وعزيز عيد، وقبل نهاية ثلاثينيات القرن الماضي، جاءت إطلالتها الأولى على شاشة السينما من خلال فيلم «اليد السوداء» عام 1936 تأليف أمين صدقي، إخراج إيلي ابتكمان، وشاركها البطولة زوجها حامد مرسي.

ذكرى وفاة عقيلة راتب

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة عقيلة راتب عام 1987 من خلال فيلم «المنحوس» تأليف عاطف بشاي، إخراج صلاح حبيب، بطولة سمير غانم، نورا، أحمد بدير، مظهر أبو النجا، وأصيبت وقتها بفقدان البصر خلال عملية التصويبر، واعتزلت بعدها الفن نهائيًا حتى رحيلها، حسب تصريحات إعلامية لابنتها الوحيدة أميمة.

رصيدها الفني يتجاوز الـ100 عمل

رصيدها الفني يتجاوز الـ100 عمل، وتم اختيار فيلمان لها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

المشاركة في فيلمي السوق السوداء والقاهرة 30

شاركت عقيلة راتب في فيلم «السوق السوداء» عام 1945، من تأليف وإخراج كامل التلمساني، بطولة عماد حمدي، محمد كمال المصري شرفنطح، زكي رستم، عبدالفتاح القصري.

كما شاركت في فيلم القاهرة 30، للأديب نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبو سيف، بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، شفيق نورالدين، حمدي أحمد، أحمد توفيق، عبدالمنعم إبراهيم، توفيق الدقن، نعيمة الصغير.