4 أعمال للأديب نجيب محفوظ حملت بصمة المخرج حسام الدين مصطفى في ذكرى وفاته

23 عامًا مرت على ذكرى وفاة المخرج حسام الدين مصطفى، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 22 فبراير عام 2000، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ100 عمل، تعاون خلالها مع كبار النجوم أبرزهم محمود مرسي، نادية لطفي، نور الشريف، نيللي، نادية الجندي، رشدي أباظة، محمود ياسين، ناهد شريف، فريد شوقي، فؤاد المهندس، شويكار، شادية، أحمد مظهر.

ذكرى حسام الدين مصطفى

من أبرز أفلام المخرج حسام الدين مصطفى «النظارة السوداء» مع نادية لطفي وأحمد مظهر، و«غرام الأفاعي» مع ليلى علوي، صلاح قابيل، صابرين، و«بطل للنهاية» مع فريد شوقي وليلى طاهر، و«الرصاصة لا تزال في جيبي» مع محمود ياسين ونجوى إبراهيم، «الجاسوسة حكمت فهمي» مع نادية الجندي، وآخر عمل سينمائي كان فيلم «الظالم والمظلوم» مع نور الشريف عام 1999.

أبرز أعماله الدرامية

ومن المسلسلات التي قدمها حسام الدين مصطفى: «الأبطال، أبو حنيفة النعمان، الفرسان، عصر الأئمة، الإمام ابن حزم»، وكان آخر عمل درامي له الجزء الثاني من مسلسل «نسر الشرق» عام 2000، حيث عرض الجزء الأول عام 1999.

عمل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

ومع روايات نجيب محفوظ، كان له نصيبًا في إخراج 4 روايات في السينما، من خلال أفلام «الطريق» عام 1964 مع شادية وسعاد حسني ورشدي أباظة، و«السمان والخريف» عام 1967 مع محمود مرسي ونادية لطفي وعبدالله غيث، وتم اختياره ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، و«شهد الملكة» مع نادية الجندي عام 1985، و«الحرافيش» عام 1986 مع محمود ياسين، ممدوح عبدالعليم، صفية العمري.