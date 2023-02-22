ما هي حالات إسقاط النفقة عن الرجل؟.. محام يجيب

حال انفصال الزوجين عن بعضهما، يبدأ كل منهما في المطالبة بحقوقه، التي نظمها بشكل كبير قانون الأحوال الشخصية، إذ أعطى للزوجة الحق في طلب النفقة الزوجية بعد الانفصال، لكن القانون في الوقت ذاته حدد حالات يسقط فيها عن الزوج دفع نفقة لزوجته، وخلال هذا التقرير سيوضحها علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

حالات تسقط النفقة عن الزوجة

وقال حمودة إنّ هناك حالات تسقط النفقة عن الزوجة، ومنها سفر الزوج، ونشوز الزوجة وحبسها أو حالة خطفها، كما وضع القانون شروط لوجوب النفقة الزوجية، ومنها صحة عقد الزواج، بمعني إنّ كان العقد فاسدا أو باطلا فلا تجوز النفقة، وفي هذه الحالة يجب التفريق بين الطرفين.

وأضاف المحامي أنه يجب أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق هدف الزواج، والقيام بواجبات الزوج، وفي حال إذا كانت الزوجة لا تشتهي زوجها وبقيت في منزل الزوج، لكي ينتفع بها في خدمته والاستئناس بها، لأن القانون يأخذ برأي بعض الأحناف، فيكون لها نفقة في تلك الحالة لأنه يعتبر نوع من أنواع المنفعة.

مرض الزوجه لا يمنع النفقة

وأوضح المحامي أنه في حال كانت الزوجة مريضة مرض يجعلها غير صالحة لتحقيق هدف الزواج، فإن القانون نص على أنها تستحق النفقة، وفقًا للقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي نص على أن «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة».