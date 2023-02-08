خبراء التسوية في محكمة الأسرة يصلحون خلافا زوجيا: كتابة الشقة بالمناصفة بينهما

«أنا جمعت معاه فلوس الشقة دي من أيام الخطوبة، ودلوقتي طردني منها»، كانت هذه الجملة سبب إلى لجوء «منال. أ" 28» سنة لمحكمة الأسرة بالدقي، بعد مشاجرة مع زوجها «محمود. ع» 35 سنة، وطردها من شقة الزوجية، وبعد خلاف دام أكثر من 7 أشهر، قررت إقامة دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1829، وبعد تدخل خبراء التسوية تمكنوا من حل النزاع، وكتابة عقد شقة الزوجية بالمناصفة بينهم.

الزوجة تحكي لخبراء التسوية سبب دعواها

بدأت «منال» حديثها أمام خبراء التسوية لمحكمة الأسرة، بأنها تعرفت على زوجها قبل 9 سنوات وتمت الزيجة بعد عام ونصف العام، وساعدته بنصف ثمن الشقة وكانت تصبر على أزماته المادية، وبعد أيام قليلة من اجتماعهما تحت سقف منزل واحد، بدأت معاناتها تظهر، ومعاملته جعلتها تكره العيش معه بسبب عنفه الدائم ضدها.

وقالت أنها كانت تصرف من مرتبها على المنزل بحجة إدخار مرتبه، لتحسين حالتهم المادية، وبعد 3 أعوام رزقهما الله بولد وبنت، وظنت أن المسوؤلية ستغيره، لكن الحياة بدأت في الانهيار في السنوات الأخيرة.

وأضافت «من أيام الخطوبة كنت بساعدة في فلوس الشقة والعفش، وفضلت 8 سنين بصرف على البيت والولاد وكنت عايشة في ضغط نفسي بسبب إهانته ليا، وموخرًا بدأ يضربني ويقلل من كرامتي قدام ولادنا، ولما بدأت أرفض العنف، بقي يسيب البيت بالشهور ويقاطع الولاد عشان يجبرني احتمل أسلوبه، وأخر خناقة قالي أمشي وطردني من البيت، وبعد ما مشيت حاولت أطالب بحقي لكنه رفض وقالي إنه هيطلقني ومليش حاجه لأن الشقة باسمه»، وفقًا لحديث الزوجة أمام خبراء محكمة الأسرة.

الصلح أمام خبراء التسوية

وخلال جلسة التسوية تمكن الخبراء من إصلاح الخلاف بين الزوجين، ووافقت الزوجة على التنازل عن الدعوى، بشرط كتابة عقد الشقة مناصفة بينهما، ووافق الزوج على ذلك وتعهد بعدم التعرض لها مرة أخري، وأن يبدأ حياتهما بشكل جديد من أجل أطفالهما.