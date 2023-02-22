ضبط شخص يبيع أجهزة «ريسيفر» لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المحل المشار إليه ، وأمكن ضبط "مالك المحل" ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية والمحل المشار إليه وكذا (عدد 29 جهاز "ريسيفر" محملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص –جهاز "راوتر" لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم المصنفات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة البحيرة ، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها بشفرة خاصة به من خلال تردد "محدد" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (مبلغ مالى – وحدة معالجة مركزية – 39 جهاز لإستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية) ،وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.