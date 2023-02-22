«صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة دراسات أدبية، كتاب «صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر.. مقاربات نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية»، تأليف الدكتورة رشا الفوال.

مفهوم الذات من خلال الفرد في كتاب رشا الفوال

وفي مقدمة الكتاب تقول المؤلفة: «انطلاقا من كون مفهوم الذات Self Concept يعني التكوين المعرفي المنظم للتصورات الخاصة بالذات، فإنّ صورة الذات التي تسعى في الدراسات الحالية للرواية العربية من أجل اكتشافها إنّما هي تلك الذات الحقيقية الكامنة في أعماق شخصيات الكتاب الروائية؛ لأن البحث عن صورة الذات ليس بحثًا عن ذات فردية منفصلة عن الجماعة السيكولوجية، والفترات التاريخية التي أنتجت مجموعة من الأحداث والمواقف المختلفة، كما أنّ الآخر الذي يشعر به الأنا، هو على الأدق (أنا آخر)، وهو أقرب ما يكون إلى ما يُسمى: صورة الذات».

وأضافت المؤلفة: «وإذا افترضنا أنّ صورة الذات تشكل جزءًا من مفهوم الذات العام يُسمى مفهوم الذات الظاهري الذي يعني نظرة الإنسان لنفسه، مقارنة بالآخر من حيث الشكل والسلوك نجد أحد مقومات معناه الذي نألفه الآن، يدل على الإنسان منظورًا إليه من نفسه ومن غيره في آن واحد، ذلك أنّ صورة الذات يمكن التماسها في انفعالات الشخصيات التي تتحقق عن طريق التداخل بين وعى الآخر، ووعى الأنا، حتى لو كان ذلك التداخل من أجل البحث عن هوية مشتركة؛ فالانفعال عبارة عن ذلك الآخر الذي يقبع داخلنا، وبدونه لا يكون لنا وجود ومعه يكون وجودنا محفوفا بالمخاطر».