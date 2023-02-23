تفاصيل 30 دقيقة داخل الغرفة المغلقة بمحكمة الأسرة.. الزيجة الثانية سبب الطلاق

«شايلة الهم من يوم ما أتجوزته، وتعبت من تهديداته ليا بالزواج مرة تانية»، كلمات تملأها القهر قالتها «ريهام. س»، 35 سنة، خلال تواجدها في غرفة مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة في إمبابة، بعد أن أقامت ضد زوجها دعوى الطلاق التي أقامتها معبرة أنه طفح بها الكيل من معاملته لها، وبعد أن رفضت أرق حياتها بمساعدة عائلته بسلاطة لسانهم، لكن تمكن الخبراء من إقناعه بعدم إتمام الزيجة الثانية للحفاظ على الأولى، وعادت الزوجة للمنزل.

تفاصيل زواج 12 عاما

وأوضحت ريهام لخبراء التسوية، أنها رفضت التصالح معه، بعد أن عنفها أمام عائلتهم، وطلب منها أن تعتني بأطفالهم بمفردها، لأنه سيتزوج من أخرى وسينجب مرة أخرى، ولم تجد سبيل سوى القضاء لتتخلص من العذاب الذي عاشت به 12 عامًا، خاصة أن بداية زواجهما لن تختلف كثيرًا عن الآن، واستذكرت بصوت يعلوه صوت القهرة، أنه منذ أن عرفته وهو يهينها ويقلل من شأنها، ومنذ فترة الخطبة كان يتبع نصائح نساء بقصد السيطرة عليها.

وحكت «ريهام» عن بداية زواجها منه، قائلة: «قبل 15 عاما تعرفت عليه وتمت الخطبة، وحينها وعدني بأني سأعيش بجواره في النعيم، وصدقته، وبعد عام ونصف العام تمت الزيجة بعد أن جهزنا الشقة ومستلزمات الزواج، وبعد الزواج رأيت معه العذاب ألوان، لكنه كنت حملت في طفلي الأول، وأملت أن تنصلح الأحوال بيننا بمجيء الطفل، وبعد فترة أجبرتني والدته على الجلوس في المنزل للاهتمام بطفلي، ومنعتني من زيارة عائلتي، ولم يعط زوجي أي ردة فعل».

جهز للزيجة الثانية

وتابعت: «عشت 12 سنة شايلة الهم معاه، وكل ما نتخاتق يهددني بالجواز، وفي آخر فترة عرفت إنها مش تهديدات، وإنه فعلا بيدور على عروسة، ولما واجهته أنكر، لكن أتاكدت لما خطب، فسيبت البيت، ورفض يسيبها وصمم يكمل في الجوازة، ولما طلبت بطلقني رفض، وقالي إنه هيتجوز ويسبلي العيال».

واختتمت الزوجة حديثها، موضحة أنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لتنهي الزيجة، لتخلص نفسها منه، وأنها لم تقبل العيش معه وهو لديه زوجة أخري، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 712، عندما علم حاول التصالح معها، لكنها رفض إنهاء مشروع الزواج، وبعد نصف ساعة تمكن خبراء التسوية من إقناع الزوج بعدم إتمام الزيجة الثانية من أجل الحفاظ على منزلة وأطفاله، ووافق الزوج وكتب ذلك في العقد.