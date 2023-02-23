هيونداي فيرنا 2023 تعود من جديد بعد غياب 8 سنوات «صور»

عادت من جديد سيارة هيونداي فيرنا 2023 إلى الأسواق العالمية، بعد توقف دام قرابة 8 سنوات.

وكانت تتواجد سيارة هيونداي فيرنا في الأسواق العالمية منذ 18 عامًا، وحققت مبيعات كبيرة وشهرة واسعة، وذلك بفضل محركها القوي التي اشتهرت به طوال هذه السنوات.

هيونداي فيرنا 2023

أصدرت شركة هيونداي الكورية صورا رسمية لسيارة هيونداي فيرنا 2023 التابعة لفئة السيدان، عبر موقعها الرسمي المخصص للسوق الهندي.

ويجرى تشغيل هيونداي فيرنا الجديدة بمحركين، الأول محرك بنزين 1.5 لتر يولد قوة 160 حصانًا مقترنًا إما بمحرك يدوي بـ6 سرعات أو أوتوماتيكي بـ7 سرعات.

المحرك الثاني هو محرك بنزين 1.5 لتر بسحب طبيعي للهواء بقوة 115 حصانا، ويجمع بين نفس محرك الجيل السابق من فيرنا، مع ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، أوناقل حركة أوتوماتيك CVT.

تصميم هيونداي فيرنا 2023

تتميز هيونداي فيرنا 2023 الجديدة بهيكل مشابه لهيونداي النترا الجديدة كليا CN7، في الأمام تأتي السيارة بمصابيح من الـLED بالكامل، مع إضاءة نهارية تشبه سيارة النترا الجديدة، مع خطوط انسيابية لتحسين الديناميكية الهوائية بشكل كبير، وفي الخلف تأتي بمصابيح عرضية متصلة ببعضها البعض.

السعر المتوقع

لم تكشف شركة هيونداي عن السعر الرسمي للسيارة في السوق الهندي، لكن من المتوقع أن يبدأ عند 1.1 مليون روبية «حوالي 410 آلاف جنيه مصري».

جدير بالذكر أنه سيجرى الكشف عن الجيل الجديد من هيونداي فيرنا في السوق الهندي يوم 21 مارس، وسيجرى إطلاقها بكميات محدودة حول العالم في النصف الثاني من عام 2023، وحتى الآن لم يقرر وكيل هيونداي في مصر طرح فيرنا الجديدة في الأسواق المصرية.