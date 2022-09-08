سيارات مستعملة أسعارها أقل من 120 ألف جنيه.. 8 ماركات بينها «هيونداي فيرنا»

تضم أسواق السيارات المستعملة في مصر، ماركات وموديلات مختلفة وبأسعار متفاوتة بين مكان وآخر ومحافظة وأخرى، حيث أن سوق السيارات المستعملة يزداد الإقبال عليها بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الحديثة، التي تواجه الكثير من المشاكل العالمية التي أثرت على سوق الإنتاج والتوزيع الخاص بها.

وأوضح طارق محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة، تواجه عملية ركود بسبب ارتفاع أسعارها، نتيجة حالة التضخم المالي التي يشهدها العالم، نظرًا لاستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار السيارات المستعملة

وأضاف محمد أحمد عضو رابطة السيارات المستعملة، أن هناك نحو 8 ماركات من السيارات المستعملة بالأسواق المحلية المصرية، لا تزيد أسعارها عن 120 ألف جنيه، كما يلي:

ـ سيارة ميتسوبيشي اتراج 2014، يبدأ سعرها من 112 ألف جنيه.

ـ سيارة بريليانس موديل FSV 2013، يبدأ سعرها من 119 ألف جنيه.

ـ سيارة فولكس فاغن جولف 2000، يبدأ سعرها من 112 ألف جنيه.

- سيارة سكودا أوكتافيا موديل A4 2003، يبدأ سعرها بين 114 ألف جنيه.

- سيارة هيونداي فيرنا، موديل 2013، يبدأ سعرها من 114 ألف جنيه.

ـ سيارة شيفروليه أوبترا 2006،يبدأ سعرها من 114 ألف جنيه.

- سيارة بي واي دي F3 2015، يبدأ سعرها من 109 آلاف جنيه.

ـ سيارة شيفروليه لانوس 2015، يبدأ سعرها من 111 ألف جنيه.

نصائح قبل شراء السيارة

وفي السياق نفسه، أكد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات تليفزيونية على قناة «on e»، أن هناك خطوات وإجراءات لابد من اتباعها عند البحث عن سيارة مستعملة، بدايتها عند تحديد حجم المبلغ المخصص لعملية الشراء، ثم تحديد السيارة المناسبة، فهناك سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، وهناك من يرغب في شراء سيارة تتحمل السفر المتكرر، لذا يجب اختيارالتاجر الثقة، ثم الكشف عن ورق السيارة وتسلسله، حتى يتم التاكد من عدم وجود أي تلاعب به، وخضوع السيارة لعملية كشف وفحص قبل الشراء.