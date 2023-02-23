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عاجل.. الرئيس السيسي يجدد تعيين خيرت بركات رئيسا لـ«المركزي للإحصاء»

كتب:

محمد مجدي
08:59 ص | الخميس 23 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجديد تعيين خيرت بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من يوم 14 فبراير 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري الذي حمل رقـم 57 لسنـة 2023، وصدر في رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير الماضي.

يذكر أن اللواء خيرت بركات، يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ 14 فبراير 2019.

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السيسي يعين خيرت بركات رئيسا لـ«الإحصاء»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.