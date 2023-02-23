عاجل.. الرئيس السيسي يجدد تعيين خيرت بركات رئيسا لـ«المركزي للإحصاء»

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجديد تعيين خيرت بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من يوم 14 فبراير 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري الذي حمل رقـم 57 لسنـة 2023، وصدر في رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير الماضي.

يذكر أن اللواء خيرت بركات، يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ 14 فبراير 2019.