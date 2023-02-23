ملابس شتوية لجميع المناسبات في 2023.. اختاري اللي يناسبك

تختلف موضة الملابس الشتوية من عام إلى آخر، تبعا لأحدث الصيحات الجديدة، كما أن الألوان أيضا تتغير مع اختلاف فصول السنة، ودائما ما تنشر دور الأزياء المختلفة، أحدث صيحات الموضة والألوان، لذا من الضروري متابعتها باستمرار.

وتصاب كثير من الفتيات بالحيرة، عند اختيار ملابس شتوية مناسبة لها، والألوان التي يمكن أن تناسب لون بشرتها، لذا نستعرض أفضل الطرق لمعرفة كيفية اختيار ملابس شتوية لموضة هذا العام.

ملابس شتوية نسائية

قالت مصممة الأزياء سلمى عمرو، في حوار لها لبرنامج «هي وبس»، على فضائية «سي بي سي سفرة»، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، إن قماش «تويت»، الأكثر انتشارا في موضة الشتاء حالياً، وهو عبارة عن قطعة صغيرة مثل المعطف، لكنه بأحجام ومقاسات مختلفة.

وترتديها الفتيات، سواء على فستان قصير أو فستان طويل، موضحة أنه يمكن ارتداء شميز أحمر أو أي لون آخر عليه، للحصول على إطلالة أنيقة، كما أن هذه القطعة من القماش مناسبة للمحجبات وغير المحجبات خلال موضة الملابس الشتوية لهذا العام.

وأضافت مصممة الأزياء، أن موضة ملابس شتوية هذا العام، هو أكثر من لون، لكن يعتبر اللون الأسود، الأكثر انتشارا، إذ أنه يعطي شعورا للشخص بالثقة بالنفس، وله كثير من المحبين، كما أنه يعد أحد الألوان الأساسية، التي لا يمكن أن يستغنى عنها الشخص، بالإضافة إلى بعض الألوان الأخرى، مثل الأبيض، والأحمر.

وأضافت «سلمى»، أن اللون الكحلي، البني، والجملي من أكثر الألوان الأنيقة، كما أن كثير من النساء يفضلن ارتدائه في الملابس الشتوية، فضلا عن أن هذه الألوان تكثر في المعاطف والبلوفرات لموضة عام 2023.

ملابس شتوية للمحجبات

تتغير موضة شتاء ملابس شتوية للمحجبات هذا العام ،عن أي عام آخر، إذ أن موضة هذا العام، سيطرت عليها جواكيت البامب، والبنطلونات الواسعة، فضلا عن أن ألوان الفنانين هذا العام، تميزت بإطلالات مميزة، وكانت معظم الملابس الشتوية، تميل إلى اللون الأرزق القريب من اللون الأرجواني، إذ يعتبر أحدث ألوان هذا العام.

ووفقا لما نشرته دور الأزياء العالمية «فالنتينو»، أن اللون الوردي، هو المسيطر على الملابس الشتوية لهذا العام، بجميع درجاته المختلفة، وهو يعتبر أحد الألوان الجريئة والجذابة.

وتوعد التنانير والملابس الواسعة، هي الموضة المنتشرة لهذا العام بشكل كبير، فإذا كانت البنت ترغب في الحصول على إطلالة محتشمة ومثالية، فيفضل أن ترتديها مع إضافة الإكسسوارات المناسبة والبسيطة، وارتداء حزام مناسب للون الملابس الواسعة.

ملابس بنات شتوية

أضافت مصممة الأزياء، أنه من الضروري عندما تبدأ البنت في اختيار ملابس مناسبة لها، عليها أن تضع في الإعتبار أولا شراء ملابس شتوية، تساعد على تدفئة الجسم جيدا، وفي نفس الوقت تكون مواكبة لموضة الشتاء لهذا العام، وتختار الألوان والتصاميم الملائمة لها، والتي تعبر بشكل كبير عن شخصيتها.

ملابس شتوية للسهرات

ترغب كثير من الفتيات في معرفة أحدث تصاميم فساتين السهرات، وتكون وفقا لصيحات الموضة، ويمكن ارتدائها في فصل الشتاء، خلال أحد المناسبات أو الاحتفالات، سواء بالنسبة للبنات المحجبات أو غير المحجبات، وبحسب ما نشره موقع «Pinterest»، فإن الفساتين المخططة، هي موضة الملابس الشتوية لهذا العام، ورغم أنها موضة قديمة قليلا، إلا أن المثير من الفتيات تفضل ارتدائها.

وتتواجد الفساتين هذا العام بكثرة، سواء بالنسبة للكبار أو الصغار، ومنها المخطط بالعرض أو الطول، فهي موضة تناسب جميع الأعمار، ويمكن ارتدائها في المناسبات المختلفة خلال فصل الشتاء.