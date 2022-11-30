توزيع ملابس شتوية على الأطفال الأيتام في الفيوم ضمن «ستر ودفا»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بتوزيع 150 بلوفر على أطفال عدد من الأسر الأولى بالرعاية بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، وذلك ضمن حملة «ستر ودفا» لحماية الأسر غير القادرة على تحمل ومواجهة برد الشتاء.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

خدمة وتنمية المجتمع

وأشادت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع دورهم الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

النهوض بالأسر الأكثر احتياجاً

وأكدت توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء محافظة الفيوم.

ضمان وصول الدعم لمستحقيقه

وفى سياق متصل، أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية لضمان الوصول للأسر غير القادرة في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة، موضحاً أنّ هذا النشاط يعد بمثابة نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان منذ عدة سنوات تزامناً مع قدوم فصل الشتاء.

جدير بالذكر أنّ جمعية الأورمان تطلق سنويًا 3 حملات خيرية موسمية وهي «حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام»، و«حملة توزيع كراتين شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية»، و«حملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام».