وزير التجارة يكلف دعاء سليمة مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتكليف دعاء سليمة بتيسير أعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لمدة 6 أشهر أو لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعيين على الوظيفة.

جاء هذا القرار في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة للاستعانة بكوادر قيادية شابة في إدارة الأجهزة التابعة للوزارة؛ لتنفيذ رؤى وسياسات تتوافق مع توجهات الوزارة لإحداث تنمية صناعية حقيقية ترتكز على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

معلومات عن دعاء سليمة

يذكر أن دعاء سليمة شغلت منصب مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، وتولت العديد من المهام داخل المركز على مدار السنوات الماضية وشملت مدير قطاع صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية.

دعاء سليمة مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة

كما شاركت دعاء سليمة في أعمال عدد من اللجان الحكومية المهمة ومنها لجنة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية، ولجنة تحديد الحوافز في قانون الاستثمار، وكذلك المشاركة في لجنة تفضيل المنتج المحلي.