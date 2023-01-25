وزير التجارة يستعرض سبل تعزيز الصادرات مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدي، لاستعراض فرص ومقومات تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما تناول اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه القطاع وبحث سبل إيجاد حلول عاجلة لها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزير للشئون الفنية وعلى خزاعي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي وشئون المجالس النيابية وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والدكتور محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية.

صناعة الغزل والنسيج

وقال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع الغزل والنسيج والذي يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، فضلاً عن كونه أحد القطاعات التي حققت معدلات زيادة ملموسة خلال العام الماضي رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية.

غرفة الصناعات النسيجية

ومن جانبه أوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الصناعات النسيجية تمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية في منظومة الاقتصاد القومي، كما تضم عددا من الصناعات الرئيسية التي توفر احتياجات صناعة الملابس الجاهزة من المواد الخام.

وأشار إلى أن القطاع يواجه عددا من التحديات التي تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لها وبما يسهم في استمرار عمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية والحفاظ على معدلات التشغيل.

إقامة المعارض الخارجية الخاصة

بدورهم طالب أعضاء الغرفة بأهمية التوسع في إقامة المعارض الخارجية الخاصة بمنتجات الغزل والنسيج وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ودراسة التوجه نحو إنتاج الألياف الصناعية والبوليستر وذلك بهدف توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من هذه المدخلات بالإضافة إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية.