مصرع 4 أشخاص وإصابة أكثر من 16 ألفا في إعصار «فريدي» بمدغشقر

ضرب إعصار «فريدي» مدغشقر، وتسبب في مقتل ما لا يقل 4 أشخاص، وإصابة 16660 آخرين، وصحبه هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية، وسلك الإعصار مساره المتوقع وصولًا إلى الساحل الشرقي، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

الإعصار يقتلع المنازل من أماكنها

واتجاهه الإعصار إلى أرخبيل جزر مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، وتسببت في إطاحة أسطح المنازل واقتلاعها من مكانها.

وقبل أن يأتي الإعصار «فريدي»، كانت الرياح بدأت في ضرب مدغشقر منذ يوم الإثنين الماضي وكانت قد أصابت أضرار بسيطة، إلا أن ارتفاع منسوب مياه البحر فجأة ليغمر أجزاء من الشواطئ والفنادق القريبة من البحر، حيث نحو 3300 منزل غمرت في المياه، وتضرر عدد مماثل منها تقريبًا، ونزح أكثر من 11 ألف شخص.

إطلاق تحذيرات لحماية المواطنين من الإعصار

من جانبه، تحدث رئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث في البلاد، إلاك أوليفيه، أنه عدم اتباع السكان التعليمات والتحذيرات التي أطلقتها البلد لحماية مواطنيها هو ما يعرض حياتهم للخطر.

وقامت سلطات مدغشقر بإصدار تدابير استعداداً للإعصار، حيث أغلقت المدارس وعلقت الملاحة الجوية وحركة المرورية وإلزام المواطنين منازلهم وإجلاء نحو 7 آلاف مواطن من منطقهم لقربهم من مسار الإعصار.

وضرب مدغشقر إعصار استوائي آخر، خلال الشهر الماضي، وأسفر في مقتل 33 شخصا بالرغم من إجراءات اتخذت لخروج عشرات الآلاف من السكان من منازلهم.